Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС закликав скасувати е-декларації активістів
Про це йдеться у заяві, ухваленій комітетом на засіданні, яке відбулося 18-19 квітня у Страсбурзі.
"Шкодуємо, що український парламент не прийняв законів, які скасовують вимоги про електронне декларування для активістів громадянського суспільства, які працюють у сфері боротьби з корупцією; закликаємо негайно вжити необхідних заходів для його скасування", - йдеться у заяві.
У документі також відзначається відсутність прогресу у перевірці електронних декларацій Національним агентством з запобігання корупції.
Нагадаємо, керівництво Ради зарeєструвало новий законопроект, який скасовує зобов’язання щодо декларування громадськими активістами, які виконують антикорупційну діяльність, а також особами, які отримували кошти або майно за рахунок міжнародної технічної допомоги.
Як повідомлялося, єврокомісар Йоганнес Ган зробив вкрай жорстку заяву у зв’язку з досі нескасованою вимогою про е-декларування для активістів. Ган звинуватив Київ у невиконанні власних обіцянок.
Нагадаємо, що у вівторок, 3 квітня, Верховна Рада остаточно провалила скасування декларування для антикорупційних активістів.
Раніше народні депутати відмовилися не тільки скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, але й відтермінувати його на кілька місяців.
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