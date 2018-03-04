Рада не змогла включити до порядку денного скасування е-декларування для антикорупціонерів

Верховна Рада на ранковому засіданні 3 квітня не змогла включити до порядку денного законопроекти, якими пропонується скасувати норми про е-декларування для громадських діячів-антикорупціонерів.

Депутати двічі голосував за включення цих законопроектів до порядку денного, але рішення підтримували не більш як 208 народних депутатів за необхідних 226, передає "Радіо Свобода".

Не голосувала у повному складі фракція "Опозиційного блоку", а також майже вся фракція "Радикальної партії" та група "Воля народу" ("за" – лише по одному депутату).

Як відомо, законопроект № 8209 пропонує встановити, що дія закону про запобігання корупції не поширюється на громадських активістів, які отримують кошти в рамках реалізації в Україні програм у сфері запобігання і протидії корупції. Також передбачається звільнення активістів від адміністративної та кримінальної відповідальності за неподання декларацій.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.