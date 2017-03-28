У Transparency International закликали скасувати е-декларування для антикорупційників

У противному випадку стане ясно, що українські топ-чиновники не мають намір серйозно боротися з корупцією

Міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

"Закон про е-декларації був введений для придушення корупції та забезпечення громадського контролю за багатством можновладців, щоб люди не зловживають своїми службовими повноваженнями з метою збільшення своїх активів за межами своїх зарплат. Він не має відношення до антикорупційних активістів, які не отримують зарплату від держави", - йдеться в офіційній заяві Transparency International, яка вважає, що такі поправки придумано для залякування антикорупційних активістів.

Голова Transparency International Хосе Угас заявив, що зміни до е-декларування повинні бути негайно скасовані.

"Ці нові положення повинні бути негайно скасовані. Законодавці намагаються залякати громадянське суспільство і, зокрема, антикорупційних активістів.

Якщо ці поправки набудуть чинності, стане ясно, що українські топ-чиновники не мають намір серйозно боротися з корупцією. І це покаже, що вони вибрали сторону тих, хто хоче придушити антикорупційний рух", - сказав він.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

До цього Петро Порошенко заявив, що підпише закон про внесення змін до е-декларування, але хоче створити робочу групу, яка перегляне суперечливі правки до нього.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.