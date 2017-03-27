Порошенко підтримає зміни до е-декларування, коли робоча група перегляне закон

Президент України Петро Порошенко планує підписати закон про внесення змін до е-декларування, але хоче створити робочу групу, яка перегляне суперечливі правки до нього.

Голова держави відмовився ветувати суперечливий закон, пояснивши це тим, що він головнокомандувач і мусить позбавити військових клопоту заповнювати електронні декларації, повідомив журналістам виконавчий директор Transparency International Ukraine Ярослав Юрчишин після того, як разом з іншими представниками громадських організацій провів зустріч з Президентом, інформує "Українська правда".

Проте Президент пообіцяв ініціювати створення робочої групи, яка передивиться правки до закону, які зобов'язують громадські організації декларувати статки.

"Порошенко вважає нікчемними правки, які були внесені, і неякісними, і він готовий ініціювати створення робочої групи з напрацювання законопроекту, який ці правки суттєво перегляне, якусь частину з них виправить, і він готовий як Президент, за умови погодження з ним цих правок, внести їх як невідкладні на розгляд Ради", - розповів керівник ГО.



Фото: прес-служба Президента України

У той же час прес-служба Порошенка повідомила, що оскільки зобов’язання для заповнення електронних декларацій представниками громадських організацій з’являється лише з 2018 року, за пропозицією президента сторони домовилися створити робочу групу за участі представників громадських організацій, народних депутатів та представників Адміністрації президента з метою опрацювання узгоджених змін до цього закону.

"Глава держави наголосив на підтримці ініціатив неурядових організацій у сфері боротьби з корупцією. Він звернув увагу на неприпустимість будь-якого політичного тиску чи обмежень діяльності неурядових організацій в Україні", - підкреслили там.

Раніше повідомляли, що Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.