Верховна Рада може зобов'язати журналістів заповнювати е-декларації

Депутати Верховної Ради збираються змусити журналістів, а також членів громадських рад при міністерствах і центральних органах виконавчої влади заповнювати електронні декларації.

Таку поправку було внесено в середу в законопроект №6172, який скасовує необхідність подачі електронної декларації військовослужбовцями контрактної форми служби і мобілізованими військовими, повідомляє "LB.ua".

Її автор - нардеп Тетяна Чорновол.

"Чорновол вимагає, щоб декларації подавали члени громадських рад. У 34-й поправці йдеться про те, щоб громадські активісти, які входять до громадських рад, подавали декларації. Ця ж поправка "піклується" і про редакції газет. Вона включає в декларування тих, хто працює в медіа журналістами", - заявив голова антикорупційного комітету Єгор Соболєв.

Поправку також підтримали Михайло Ланьо, Ігор Артюшенко, Тетяна Ричкова, Костянтин Матейченко, Іван Мельничук, Юрій Буглак, Юрій Савчук, Ігор Попов, Олег Барна, Сергій Дунаєв.

"11 членів комітету включили в закон ["Про запобігання корупції"] декларування журналістів і представників громадських рад", - підсумував Соболєв.

Законопроект №6172 голосуватимуть у четвер, 23 березня.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект № 6172, який виключає із зони дії закону про запобігання корупції військовослужбовців-призовників і контрактників.