Рада не буде скасовувати закон про е-декларування

За відповідну постанову №6172-П проголосували в п'ятницю лише 46 депутатів при необхідних 226

Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування, яким військових звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

За словами одного з авторів проекту постанови Єгора Соболєва, під час ухвалення закону про зміни до е-декларування 23 березня в нього з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою. Зокрема, зазначив він, закон зобов'язує громадські організації подавати електронні декларації разом з чиновниками.

"Ми з вами вчора приймали закон, який під прикриттям необхідності звільнити від подання декларацій військовослужбовців, по-перше, зобов'язав багато громадських організацій і всіх, хто з ними працює, подавати декларації, по-друге, містить прямі суперечності в своїх нормах, які заважають ввести його в дію", - зазначив він, виступаючи з трибуни парламенту.

Раніше повідомляли, що Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.