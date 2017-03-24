Рада не буде скасовувати закон про е-декларування
За словами одного з авторів проекту постанови Єгора Соболєва, під час ухвалення закону про зміни до е-декларування 23 березня в нього з голосу було внесено багато правок, які зробили норму суперечливою. Зокрема, зазначив він, закон зобов'язує громадські організації подавати електронні декларації разом з чиновниками.
"Ми з вами вчора приймали закон, який під прикриттям необхідності звільнити від подання декларацій військовослужбовців, по-перше, зобов'язав багато громадських організацій і всіх, хто з ними працює, подавати декларації, по-друге, містить прямі суперечності в своїх нормах, які заважають ввести його в дію", - зазначив він, виступаючи з трибуни парламенту.
Раніше повідомляли, що Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.
Водночас Чорновол відкликала внесену раніше норму про вимогу декларування доходів редакторів та засновників ЗМІ.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко подав на розгляд Верховної Ради законопроект № 6172, який виключає із зони дії закону про запобігання корупції військовослужбовців-призовників і контрактників.
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