Рада остаточно провалила скасування декларацій для громадських активістів

Голосів не вистачило навіть для того, аби повернути проекти в комітет на доопрацювання

Верховна Рада остаточно провалила скасування декларування для антикорупційних активістів.

Парламент відхилив президентський законопроект 6674, яким пропонувалося замінити обов'язкове декларування доходів активістами на подачу ними спеціальних фінансових звітів та альтернативний проект 6271, серед авторів якого очільниця партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, інформує Громадське.

Голосів не вистачило навіть для того, аби повернути проекти в комітет на доопрацювання. Це рішення провалили двічі: 225 та 215 голосами.

Також Рада провалила повторне внесення даних законів до порядку денного.

"Це невідповідність того, що ми говоримо на ефірі і того, що відбувається в залі", — підсумував глава парламенту Андрій Парубій.

Раніше народні депутати відмовилися не тільки скасувати електронне декларування для антикорупціонерів, але й відтермінувати його на кілька місяців.

Нагадаємо, що 23 березня Верховна Рада України затвердила зміни до електронного декларування, яким військовослужбовців-контрактників та мобілізованих бійців звільняють від обов'язку заповнювати електронні декларації.

Окрім того, Верховна Рада спробувала, але не змогла відмінити результати голосування за зміни до е-декларування. У понеділок, 27 березня, спікер Андрій Парубій підписав закон №6170, що змушує антикорупційні організації подавати е-декларації, та направив його на підпис Президентові.

У свою чергу міжнародна громадська організація по боротьбі з корупцією Transparency International та її відділення в Україні закликали українську владу скасувати суперечливі поправки до Закону "Про запобігання корупції", згідно з якими антикорупційні активісти та їх контрагенти мають подавати е-декларації.

Як відомо, 27 березня Президент України Петро Порошенко підписав закон, згідно з яким члени антикорупційних громадських організацій зобов'язані подавати електронні декларації.

У липні 2017 року Порошенко зареєстрував два законопроекти, що скасовують е-декларування для активістів, але натомість – додають у законодавство вимоги про додаткове звітування громадських організацій (проект 6674) та про санкції для тих, хто порушив ці вимоги або припустився помилки (проект 6675). Саме ці два документи були спрямовані на експертизу за запитом моніторингового комітету ПАРЄ.