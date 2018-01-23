ПАРЄ вимагає від Росії зупинити військову агресію проти України

У резолюції про гуманітарні наслідки війни на Донбасі вперше згадується проголосований українським парламентом закон про інтеграцію і зазначається, що Донбас є окупованою територією, а Росія - агресором

Парламентська асамблея Ради Європи сьогодні, 23 січня, проголосувала за резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні.

Про це повідомляє телеканал 112 Україна.

У резолюції вперше згадується проголосований Верховною Радою закон про інтеграцію і зазначається, що Донбас є окупованою територією, а Росія - агресором. Цю поправку, яку підтримали в ПАРЄ, внесла українська делегація.

Також в ухваленій резолюції йдеться про негайне звільнення заручників і неприпустимість порушення їхніх прав.



Росію закликали дотримуватися всіх попередніх резолюцій, що стосуються Донбасу і Криму.

Крім цього, в документі наголошується на важливості безперешкодного допуску міжнародних організацій до ОРДЛО.

Автором доповіді, яку заслухали в ПАРЄ перед дебатами і голосуванням, виступив литовський депутат Егідіуса Варейкіс. Під час свого виступу він зазначив, що гуманітарна ситуація в Україні викликає тривогу. За його словами, в результаті війни на Донбасі і анексії Криму в гуманітарної допомоги потребують понад 4 млн осіб, війна забрала життя понад 10 000 осіб, кількість постраждалих перевищила 24 000. Крім цього, понад 1,5 млн осіб стали внутрішньо переміщеними і майже півмільйона шукають притулок в інших країнах.

Доповідач також наголосив, що люди, які живуть в ОРДЛО, не мають коштів на прожиток, незаконні збройні формування також обмежують їх свободу пересування.

Варейкіс зазначив, що окупація Криму вплинула на місцеве населення, зокрема РФ розпочала політику дискримінації щодо кримських татар. Він наголосив, що в міжнародному гуманітарному праві такі дії вважаються військовим злочином.

"Після окупації в 2014 році 44 українці зникли в Криму, 6 з них були знайдені мертвими, 17 були звільнені, двоє - засуджені, а 19 все ще вважаються зниклими без вісти", - наголосили він.

Варейкіс зазначив, що в проект резолюції були внесені зміни у зв'язку з великим обміном заручниками, який відбувся в Україні 27 грудня. Він закликав усі сторони "проявити добру волю і звільнити всіх заручників якомога швидше". Українську владу закликали створити механізм, який би забезпечив підтримку звільнених з полону, а також їх сімей.

Доповідач також відзначив роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста, особливо в наданні допомоги (інформації) сім'ям зниклих безвісти.

"Для підтримки цієї важливої ​​роботи потрібна нормативно-правова база, яка дозволила б ввести статус особи, зниклої безвісти", - зауважив він.