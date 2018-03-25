Пасажирський літак уперше пролетів з Австралії до Британії без пересадок

Найперші польоти Qantas з Австралії до Британії займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок

Літак Qantas Flight QF9 здійснив перший безпосадковий рейс між Австралією і Великою Британією.

Він подолав дистанцію 14 498 км з австралійського міста Перт лише за 17 годин, повідомляє BBC.

Для польоту найбільша австралійська авіакомпанія Qantas використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який потребує менше палива, ніж Boeing 747.



Фото: reuters.com

Авіарейс Перт-Лондон – лише перший крок у планах австралійської компанії робити якомога більше наддалеких рейсів. Генеральний директор Qantas Алан Джойс назвав новий рейс Перт-Лондон "маршрутом, який змінює правила гри". Він нагадав, що перші польоти Qantas з Австралії до Британії по так званому "маршруту кенгуру" займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок.

Уряд штату Західна Австралія сподівається на збільшення кількості туристів внаслідок появи прямого маршруту.

"Нова ера подорожей та можливостей для економіки Західної Австралії офіційно розпочалась", – написав на своїй сторінці у Twitter прем'єр-міністр Західної Австралії Марк Макговен після прибуття до Лондона.

Літаком Qantas до Лондона прибули понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу. Щоб мінімізувати незручності, які виникають внаслідок такого довгого рейсу, літак обладнаний функціями, які забезпечують поліпшену якість повітря та зниження шуму в салоні.



Фото: twitter.com/swords_travel

Деякі з пасажирів погодилися поділитися з вченими з Сіднейського університету даними про їхній режим сну та активності. Вони носили спеціальні пристрої, які також записували дані про їх розумову активність, харчування та рівень гідратації.

Новий рейс Перт-Лондон приблизно на три години швидший, ніж інші маршрути, які включають зупинки на Близькому Сході для зміни літака або дозаправлення.



Фото: twitter.com/RedRiverRob



Фото: twitter.com/RedRiverRob

Як повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту, рейс є найдовшим у світі після маршруту Qatar Airways Доха-Окленд, дистанція якого становить 14 529 км.

Деякі інші перевізники, зокрема Emirates та United Airlines, також розпочали безпосадкові подорожі на відстань понад 14 000 км.

У 2017 році авіакомпанія United Airlines запустила маршрут з Лос-Анджелеса до Сінгапуру – це найдовший безпосадковий рейс з США.

Раніше авіакомпанія Singapore Airlines здійснювала польоти за найдовшим рейсом у світі, на відстань 15 300 км від Сінгапуру до Нью-Йорка. Від цього рейса відмовились у 2013 році.