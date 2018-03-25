Пасажирський літак уперше пролетів з Австралії до Британії без пересадок
Він подолав дистанцію 14 498 км з австралійського міста Перт лише за 17 годин, повідомляє BBC.
Для польоту найбільша австралійська авіакомпанія Qantas використала літак Boeing 787-9 Dreamliner, який потребує менше палива, ніж Boeing 747.
Фото: reuters.com
Авіарейс Перт-Лондон – лише перший крок у планах австралійської компанії робити якомога більше наддалеких рейсів. Генеральний директор Qantas Алан Джойс назвав новий рейс Перт-Лондон "маршрутом, який змінює правила гри". Він нагадав, що перші польоти Qantas з Австралії до Британії по так званому "маршруту кенгуру" займали чотири дні, а літаки робили сім зупинок.
Уряд штату Західна Австралія сподівається на збільшення кількості туристів внаслідок появи прямого маршруту.
"Нова ера подорожей та можливостей для економіки Західної Австралії офіційно розпочалась", – написав на своїй сторінці у Twitter прем'єр-міністр Західної Австралії Марк Макговен після прибуття до Лондона.
Літаком Qantas до Лондона прибули понад 200 пасажирів і 16 членів екіпажу. Щоб мінімізувати незручності, які виникають внаслідок такого довгого рейсу, літак обладнаний функціями, які забезпечують поліпшену якість повітря та зниження шуму в салоні.
Фото: twitter.com/swords_travel
Деякі з пасажирів погодилися поділитися з вченими з Сіднейського університету даними про їхній режим сну та активності. Вони носили спеціальні пристрої, які також записували дані про їх розумову активність, харчування та рівень гідратації.
Новий рейс Перт-Лондон приблизно на три години швидший, ніж інші маршрути, які включають зупинки на Близькому Сході для зміни літака або дозаправлення.
Фото: twitter.com/RedRiverRob
Фото: twitter.com/RedRiverRob
Як повідомляє Міжнародна асоціація повітряного транспорту, рейс є найдовшим у світі після маршруту Qatar Airways Доха-Окленд, дистанція якого становить 14 529 км.
Деякі інші перевізники, зокрема Emirates та United Airlines, також розпочали безпосадкові подорожі на відстань понад 14 000 км.
У 2017 році авіакомпанія United Airlines запустила маршрут з Лос-Анджелеса до Сінгапуру – це найдовший безпосадковий рейс з США.
Раніше авіакомпанія Singapore Airlines здійснювала польоти за найдовшим рейсом у світі, на відстань 15 300 км від Сінгапуру до Нью-Йорка. Від цього рейса відмовились у 2013 році.
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