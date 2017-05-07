Пасажири столичного метро можуть обміняти старі жетони на нові до кінця літа

З 1 вересня старі квитки та жетони не можна буде обміняти

Пасажири київського метро після підвищення тарифу за проїзд зможуть використовувати старі жетони та квитки до 31 липня.

Пасажири також зможуть обміняти старі жетони на нові до кінця літа, але з доплатою до тарифу або "пропорційно до нового тарифу на одну поїздку", повідомляє BBC з посиланням на наказ Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

Обміняти жетони можна буде у касах на станціях: "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" та "Дарниця".

З 1 вересня старі квитки та жетони не можна буде обміняти, також не буде компенсуватись їх вартість.

Нагадаємо, що 4 липня Київський метрополітен оголосив про підвищення вартості проїзду до 5 гривень з 15 липня.