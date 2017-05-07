CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПасажири київського метро після підвищення тарифу за проїзд зможуть використовувати старі жетони та квитки до 31 липня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пасажири столичного метро можуть обміняти старі жетони на нові до кінця літа
З 1 вересня старі квитки та жетони не можна буде обміняти
Фото:lb.ua
Пасажири також зможуть обміняти старі жетони на нові до кінця літа, але з доплатою до тарифу або "пропорційно до нового тарифу на одну поїздку", повідомляє BBC з посиланням на наказ Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.
Обміняти жетони можна буде у касах на станціях: "Майдан Незалежності", "Дорогожичі", "Політехнічний інститут" та "Дарниця".
З 1 вересня старі квитки та жетони не можна буде обміняти, також не буде компенсуватись їх вартість.
Нагадаємо, що 4 липня Київський метрополітен оголосив про підвищення вартості проїзду до 5 гривень з 15 липня.
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05 07 2017 21:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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