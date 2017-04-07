Проїзд у київському метро здорожчав на гривню

При поповненні картки на 50 поїздок ціна становитиме 4,5 грн

Опубліковано офіційне рішення про подорожчання проїзду в столичному метро.

Вартість разової поїздки в метро становитиме 5 гривень. Однак при поповненні картки на 50 поїздок - 4,5 грн, повідомляє прес-служба Київського метрополітену на офіційній сторінці у Facebook.

"Залогова вартість картки залишається без змін - 12 грн. Усі записані поїздки будуть дійсними", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомляли, що до кінця 2017 року оплату за проїзд у київському метро планують збільшити на 50%.