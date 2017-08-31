Пентагон назвав чисельність американських військових в Афганістані

При цьому Пентагон відмовився надати аналогічні дані по Іраку і Сирії

В Афганістані перебувають близько 11 тис. американських військовослужбовців.

Про це 30 серпня повідомила прес-секретар міністерства оборони США Дана Уайт.

Як зазначає Radio Free Europe / Radio Liberty, під час адміністрації президента Барака Обами Пентагон заявляв, що на території країни перебувають не більше 8,4 тисяч американських військових.

"Це не збільшення угруповання військ, а радше спроба прозорого підходу в оцінці чисельності військових США", – заявила речник Пентагону.

При цьому Уайт відмовилася надати аналогічні дані по Іраку і Сирії.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп представив своє бачення новою стратегією дій американських військ в Афганістані, заявивши, що їх поспішний відхід з цієї країни залишить вакуум для терористів, яким вони напевно не забаряться скористатися.

Трамп визнав, що спочатку мав намір швидко вивести війська з Афганістану, але тепер переконаний в тому, що подібні дії стануть повторенням помилок, які були здійснені його попередниками в Іраку.

Нова стратегія передбачає не "микроуправление з Вашингтона", а делегування більших повноважень місцевим командирам. Крім того, американці більше не будуть займатися в Афганістані "створенням нації", а стануть "вбивати терористів".

Раніше повідомлялося, що напередодні свого звернення до нації президент США Дональд Трамп підписав розпорядження про відправку ще 4 тисяч військовослужбовців країни в Афганістан. Зараз в Афганістані дислоковано, за даними НАТО, близько 8500 солдатів США, чверть з яких є спецназом для протистояння джихадистів. Всього в країні перебувають близько 13,5 тисяч військових НАТО. В кінці 2014 року на зміну силам міжнародної збройної коаліції прийшла небоевая операція Альянсу "Рішуча підтримка". На даний момент урядові сили контролюють 59,7% території Афганістану бойовики Талібану та інших ісламістських угруповань - 11,1%. За 29,2% території ведуться бої з перемінним успіхом.