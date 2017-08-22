Трамп схвалив рішення про відправлення до Афганістану 4 тисяч військовослужбовців США
Про це повідомив один з високопоставлених представників його адміністрації, передає Fox News.
Під час звернення до народу Трамп має намір розкрити свою стратегію для Афганістану, ставши третім головнокомандувачем, який намагається стабілізувати ситуацію в країні, що роздирається війною і домогтися перемоги в ній. За оцінками, в даний час в Афганістані знаходяться 8400 військовослужбовців США.
Свою промову Трамп проголосив на території об'єднаної бази Майєр-Хендерсон-Хол в окрузі Арлінгтон у Вірджинії. Транслювати її будуть всі провідні телеканали.
Раніше повідомлялося, що напередодні звернення Трампа по столиці Афганістану Кабулу було завдано ракетного удару. Ракета впала в районі, де знаходяться афганські урядові установи, посольства іноземних держав, а також штаб-квартира міжнародної військової коаліції.
Нагадаємо, що за перші чотири місяці 2017 року було вбито 2531 особу серед афганських сил безпеки, ще 4 238 військових отримали поранення.
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