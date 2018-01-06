Перебуваючи під слідством, заступник глави СБУ придбав авто за $30 тисяч - "Схеми"

Заступник глави Служби безпеки України, очільник управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Павло Демчина придбав автомобіль, а його незаможні родичі володіють елітною нерухомістю

Попри розслідування НАБУ, заступник глави СБУ придбав Range Rover Sport 2013 року випуску за понад $30 тисяч.

Журналісти дізнались, що бабуся та дідусь дітей Демчини, Віктор Воловчук та його дружина Валентина, володіють маєтком у 160 квадратів у селі Стара Рафалівка Рівненської області.

Зазначається, що Воловчук працював на рядовій посаді на Рівненській АЕС і заробляв у середньому 10 тисяч гривень на місяць. Його дружина останні 5 років взагалі не мала роботи.

Незрозуміло, за які кошти вони побудували елітне житло.

У цьому ж селі ще більшим будинком володіє Наталія Дуброва, у дівоцтві - Воловчук, яка є сестрою Ольги Воловчук - матері дітей Демчини.

Будинок у майже 300 квадратів оформлений на чоловіка Наталі - Віктора Дуброва. Великих доходів ні в нього, ні в дружини немає.

Сама Ольга Воловчук мешкає у розкішному маєтку у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Про це у березні 2017 року розповідала програма "Слідство-інфо" на Громадському. Також вона володіє парком елітних авто.

За інформацією "Схем", із 1998 по 2016 рік Ольга Воловчук заробила 164 тисячі гривень, чого явно недостатньо для придбання елітного житла і автомобілів.

Після виходу програми "Слідство-інфо" Національне антикорупційне бюро розпочало розслідування через можливе незаконне збагачення Демчини.

Попри розслідування НАБУ, заступник глави СБУ придбав Range Rover Sport 2013 року випуску за понад $30 тисяч.

Демчина заявив журналістам, що його заробітна платня в СБУ становить близько 60 тисяч гривень на місяць. Проте він стверджує, що йому вистачило грошей на придбання елітного авто і це вказано в його декларації.

Перевірити це неможливо, бо декларації співробітників СБУ засекречені.

Як зазначив заступник бізнес-омбудсмена Ярослав Грегірчак, управляння СБУ по боротьбі з корупцією, яке очолює Демчина, є одним з двох підрозділів служби, на "свавілля яких" найбільше скаржаться підприємці.

Зокрема, йдеться про необґрунтовані, з точки зору скаржника, випадки відкриття кримінальних проваджень, затягування перебігу досудового розслідування тощо.

Нагадаємо, від 16 липня 2016 року Павло Демчина є першим заступником голови СБУ - керівником Головного управління боротьби з корупцією і організованою злочинністю Центрального управління СБУ.