Передноворічний день пройшов без порушень режиму припинення вогню, – штаб АТО У штабі підкреслюють необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами

За інформацією штабу АТО, від опівночі 31 грудня на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.

Фото: gettyimages.com

Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу, повідомляють у прес-центрі штабу АТО. "Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню", – зазначають у штабі. Нагадаємо, минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій сил АТО.

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