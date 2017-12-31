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Передноворічний день пройшов без порушень режиму припинення вогню, – штаб АТО

У штабі підкреслюють необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами
За інформацією штабу АТО, від опівночі 31 грудня на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.
Передноворічний день пройшов без порушень режиму припинення вогню, – штаб АТО Фото: gettyimages.com

Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

"Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню", – зазначають у штабі.

Нагадаємо, минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій сил АТО.

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31 12 2017 19:00
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