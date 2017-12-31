CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа інформацією штабу АТО, від опівночі 31 грудня на Донбасі не зафіксовано жодного обстрілу з боку бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Передноворічний день пройшов без порушень режиму припинення вогню, – штаб АТО
У штабі підкреслюють необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами
Фото: gettyimages.com
Станом на 18:00 вздовж усієї лінії розмежування сторін не зафіксовано жодного обстрілу, повідомляють у прес-центрі штабу АТО.
"Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по усій лінії розмежування сторін та суворо дотримуються Мінських домовленостей. Штаб АТО підкреслює необхідність забезпечення миру та спокою у зв'язку з новорічними і різдвяними святами та підтверджує відданість дотриманню сталого припинення вогню", – зазначають у штабі.
Нагадаємо, минулої доби по всій лінії зіткнення російсько-окупаційні війська здійснили 4 обстріли позицій сил АТО.
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31 12 2017 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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