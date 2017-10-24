Передвиборчий штаб Собчак очолив консультант президентської кампанії Єльцина
"Головна інтрига цих днів. Стільки всяких цікавих версій я вже прочитала з цього приводу. Нарешті я готова представити вам начальника нашого штабу, вітайте: Ігор Малашенко", - сказала Собчак в ефірі одного з російських телеканалів, пише РБК.
Дружина Малашенко Божена Ринська в своєму Facebook написала, що це було його рішення, при цьому вона сама залишається прихильницею Навального.
"Хлопці, я в шоці. Коментарів у мене немає. Це рішення Ігоря", - написала Ринська.
Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.
Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".
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