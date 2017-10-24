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Передвиборчий штаб Собчак очолив консультант президентської кампанії Єльцина

Дружина Малашенко Божена Ринська повідомила, що це було його рішення
Телеведуча Ксенія Собчак, яка оголосила про намір брати участь у виборах президента Росії, представила начальника свого штабу. Ним став один з творців телекомпанії НТВ і учасник виборчого штабу Бориса Єльцина Ігор Малашенко.
Передвиборчий штаб Собчак очолив консультант президентської кампанії Єльцина Ксенія Собчак. Фото: joinfo.ua

"Головна інтрига цих днів. Стільки всяких цікавих версій я вже прочитала з цього приводу. Нарешті я готова представити вам начальника нашого штабу, вітайте: Ігор Малашенко", - сказала Собчак в ефірі одного з російських телеканалів, пише РБК.

Дружина Малашенко Божена Ринська в своєму Facebook написала, що це було його рішення, при цьому вона сама залишається прихильницею Навального.

"Хлопці, я в шоці. Коментарів у мене немає. Це рішення Ігоря", - написала Ринська.

Нагадаємо, 18 жовтня російська журналістка і телеведуча Ксенія Собчак оголосила про своє рішення брати участь у виборах президента Росії.

Собчак заявила, що вибори, на її думку, треба використовувати "як для публічного обговорення недоліків нашої влади, так і для вдосконалення навичок опозиції".

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24 10 2017 13:18
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