Переговори в Мінському і Нормандському форматах призупинені, - Геращенко

Засідання повинні відновитися після виборів у Німеччині та Франції

Переговори в Нормандському форматі (Україна, Німеччина, Франція, Росія) і Мінський процес фактично припинено через майбутні вибори в Німеччині у вересні і президентські вибори у Франції в травні.

"Німеччина входить у період виборів, які відбудуться у вересні. У Франції в найближчі місяці тільки формуватиметься новий кабінет новообраного президента - і їм буде не до зовнішньої політики, принаймні не до Донбасу. У США так само ще тільки формуються структури, які відповідають за певні напрямки зовнішньої політики", - написала у Facebook представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

За її словами, всі ці процеси ставлять нормандський формат на певну паузу, чим може скористатися Росія.

"Путін усе це використовує, тому нормандський формат фактично поставлено на певну паузу, і це безпосередньо впливає на мінський формат, похідний від нормандського", - підкреслила Геращенко.

Вона також заявила, що питання, які довго вирішуються в Мінську, і які заблоковано, поки що залишаться в тому самому стані.

Раніше, президент РФ Володимир Путін заявив, що переговори в нормандському форматі буде продовжено після президентських виборів у Франції.

Окрім того, Путін вважає, що нинішня влада в Україні втратила шанс реалізувати Мінські домовленості.

У свою чергу, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не вважає за доцільне укладення нової угоди в рамках процесу мирного врегулювання ситуації в Україні та не бачить сенсу у заміні спостерігачів місії ОБСЄ спостерігачами ООН.