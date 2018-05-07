Переговори ЄС, України та Росії щодо транзиту газу стартують 17 липня
"Конструктивна та стабільна співпраця між Росією та Україною у сфері енергетики має першорядне значення як для обох країн, так і для Європейського союзу. Необхідність довгострокового транзиту російського газу через Україну в ЄС надійним, комерційно життєздатним шляхом є невід'ємною частиною цього", – цитує заступника голови ЄК "Інтерфакс-Україна".
Шефчович зазначив, що українські та російські партнери будуть представлені на переговорах як від відповідних урядів, так і від комерційних організацій.
"Наша мета – узгодити наш довгостроковий порядок денний, а також методику нашої роботи", – повідомив заступник голови Єврокомісії.
Він наголосив на важливості чинника часу для цих переговорів.
"Переговори, які на нас очікують, складні, і тому потребують цілковитої уваги і конструктивної участі. Як було доведено в минулому, тристоронній процес є найефективнішою платформою для пошуку задовільного вирішення газових питань, важливих для зацікавлених сторін, і транзиту газу через Україну після 2019 року", – зазначив Шефчович.
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