CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрезидент США Дональд Трамп заявив, що переговори США з Північною Кореєю щодо відмови Пхеньяна від ядерної зброї далекі від завершення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Переговори з КНДР по ядерній програмі далекі від завершення, - Трамп
Угода з КНДР - питання часу
Фото: ap.org
Про це він написав у Twitter.
"Ми дуже далеко від угоди щодо Північної Кореї, може, все вийде, а, може, й ні - тільки час покаже. Але робота, яку я роблю зараз, повинна була бути зроблена давно!" - підкреслив Трамп.
Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.
Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".
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