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Переговори з КНДР по ядерній програмі далекі від завершення, - Трамп

Угода з КНДР - питання часу
Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори США з Північною Кореєю щодо відмови Пхеньяна від ядерної зброї далекі від завершення.
Переговори з КНДР по ядерній програмі далекі від завершення, - Трамп Фото: ap.org

Про це він написав у Twitter.

"Ми дуже далеко від угоди щодо Північної Кореї, може, все вийде, а, може, й ні - тільки час покаже. Але робота, яку я роблю зараз, повинна була бути зроблена давно!" - підкреслив Трамп.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оголосив, що КНДР заморозить ядерні та ракетні випробування і закриє ядерний випробувальний полігон на півночі країни.

Президент США Дональд Трамп привітав рішення КНДР, назвавши його "великим прогресом".

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23 04 2018 06:53
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