Перше офіційне турагентство КНДР у Росії виявилося російською компанією, яка не пов'язана з КНДР
Про це розповіла директор з продажу NKOREAN Юлія Мухтахіпова, пише Meduza.
Вона пояснила, що NKOREAN не є туроператором, тому що поки не зареєстрована в цьому статусі в Ростуризмі. Ніяких зв'язків з північнокорейськими держорганами у компанії (крім ліцензії на туризм) також немає.
Раніше на неясний правовий статус NKOREAN звернули увагу в Російському союзі туріндустрії. Там відзначили, що, хоча оголошення про початок роботи компанія зробила 24 серпня, тури вона пропонує вже понад місяць.
Про те, що "КНДР відкриває в Росії перше туристичне агентство", повідомив 24 серпня "Інтерфакс" з посиланням на президента Союзу туристичних агентств Сергія Голова. Пізніше "Інтерфакс" уточнив заголовок у своїй закритій стрічці, пояснивши, що відкрилося "перше туристичне агентство для подорожей до КНДР, яке отримало ліцензію у Пхеньяні".
Як пояснила Мухтахіпова, NKOREAN – не перше ліцензоване турагентство, тому що тури в Північну Корею російські компанії здійснювали й раніше.
Нагадаємо, 24 серпня iPress.ua з посиланням на "Інтерфакс" повідомляв, що Північна Корея вперше відкрила в Росії офіційне туристичне агентство.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО СБУ спіймала інформатора "ДНР", який "приїхав у гості до родичів", - ВІДЕО
- ФОТО Висічені з скелі храми Ефіопії: можливо, їх побудували ангели
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа