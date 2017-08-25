Перше офіційне турагентство КНДР у Росії виявилося російською компанією, яка не пов'язана з КНДР

Ніяких зв'язків з північнокорейськими держорганами у компанії немає

Турагентство NKOREAN, про яке 24 серпня повідомили як про "першу офіційну" північнокорейську турагенцію, насправді є російською компанією, яка отримала звичайну ліцензію на виконання турів до КНДР.

Про це розповіла директор з продажу NKOREAN Юлія Мухтахіпова, пише Meduza.

Вона пояснила, що NKOREAN не є туроператором, тому що поки не зареєстрована в цьому статусі в Ростуризмі. Ніяких зв'язків з північнокорейськими держорганами у компанії (крім ліцензії на туризм) також немає.

Раніше на неясний правовий статус NKOREAN звернули увагу в Російському союзі туріндустрії. Там відзначили, що, хоча оголошення про початок роботи компанія зробила 24 серпня, тури вона пропонує вже понад місяць.

Про те, що "КНДР відкриває в Росії перше туристичне агентство", повідомив 24 серпня "Інтерфакс" з посиланням на президента Союзу туристичних агентств Сергія Голова. Пізніше "Інтерфакс" уточнив заголовок у своїй закритій стрічці, пояснивши, що відкрилося "перше туристичне агентство для подорожей до КНДР, яке отримало ліцензію у Пхеньяні".

Як пояснила Мухтахіпова, NKOREAN – не перше ліцензоване турагентство, тому що тури в Північну Корею російські компанії здійснювали й раніше.

Нагадаємо, 24 серпня iPress.ua з посиланням на "Інтерфакс" повідомляв, що Північна Корея вперше відкрила в Росії офіційне туристичне агентство.