Peugeot купує Opel і Vauxhall за 2,2 млрд євро

Група PSA (раніше - PSA Peugeot Citroën) купує європейський бізнес General Motors Co., включно з Opel і Vauxhall.

Вартість операції становитиме 2,2 млрд євро, повідомляє Reuters. Активи Opel/Vauxhall оцінено в 1,3 млрд євро, ще 900 млн євро коштує європейський бізнес GM Financial.

Після її завершення PSA буде володіти часткою близько 16% європейського автомобільного ринку і займе друге місце після Volkswagen AG за величиною в регіоні, змістивши Renault SA.

Adam Opel AG входила в General Motors вже майже 90 років. У 2012 році PSA Peugeot Citroen і Opel уклали альянс, у рамках якого GM отримала 7% акцій французької групи, ставши на той час другим за величиною акціонером (згодом акції продали).

Нагадаємо, що криза на авторинку в ЄС триває уже декілька років.