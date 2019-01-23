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Під час місячного затемнення вперше зафіксували падіння метеорита, - ВІДЕО

Це сталося в ніч на 21 січня
Учені вперше зафіксували падіння метеорита під час місячного затемнення.
Під час місячного затемнення вперше зафіксували падіння метеорита, - ВІДЕО Фото:Укрінформ

“Вчені з іспанського університету в місті Уельві протягом багатьох років намагалися відобразити падіння метеорита під час затемнення, але кожен раз щось йшло не так (іноді траплялися спалахи раніше самого затемнення). Цього разу вчені використовували не чотири, а вісім телескопів, спрямованих на різні ділянки місячної поверхні - спалах зафіксували відразу з декількох приладів. Фахівці з університету Уельва вивчили отримані дані і дійшли до висновку, що це дійсно впав метеорит, а не оптична аномалія", - повідомляє "Медуза".

Передбачається, що вага космічного тіла досягав приблизно двох кілограмів.

Нагадаємо, що у ніч з 20 на 21 січня в небі можна буде спостерігати за затемненням Місяця - він набуде червоного кольору, саме тому його називають "Кривавий Місяць".

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23 01 2019 22:05
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