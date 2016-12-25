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Під час переговорів про націоналізацію з "ПриватБанку" активно виводилися кошти, - ЗМІ

З банківської картки Коломойського списали 28 млн грн
Під час переговорів щодо націоналізації "ПриватБанку" за участі його ключового акціонера Ігоря Коломойського з фінустанови почали активно виводитися кошти.
Під час переговорів про націоналізацію з "ПриватБанку" активно виводилися кошти, - ЗМІ Ігор Коломойський. Фото: Ukrafoto

"За даними ZN.UA, за період з 16 до 19 грудня ц.р. валютна ліквідність банку скоротилася на 261 млн, а гривнева - на 729 млн. Причому істотно вплинув на останню цифру не стільки відтік коштів вкладників, скільки перерахування пов'язаними особами Нікопольському заводу феросплавів і Запорізькому феросплавному заводу (обидва належать Коломойському. - Ред.) у розмірі 1,5 млрд грн. При цьому із загального зменшення клієнтських коштів на 6,4 млрд грн на частку юросіб припало 5,69 млрд, з яких 4,35 млрд у НБУ відносять на операції пов'язаних осіб", - пише Юрій Сколотяний у статті для "Дзеркала тижня".

"Відтік за коштами фізичних осіб становив 723 млн грн, з яких 28 млн було отримано в касі банку після списання з картки Коломойського", - зазначає Сколотяний.

Автор вказує на те, що за внутрішніми рахунками банку також почався активний рух. "При практично незмінному обсязі кредитного портфеля банком проводились значні обсяги реструктуризації, погашення заборгованості та відновлення старих кредитів, що негативно впливали на якість активів. Є підозри про масове виведення кредитних застав", - пише оглядач.

За інформацією Сколотяного, ці факти стали для уряду "останньою краплею", що штовхнула його до рішення про повну, а не часткову націоналізацію.

Нагадаємо, що 18 грудня 2016 року Рада національної безпеки і оборони і Кабінет міністрів України на засіданні ввечері прийняли рішення про націоналізацію (перехід в державну власність) "ПриватБанку".

Колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський прокоментував націоналізацію фінустанови. Мільярдер звинуватив керівництво Нацбанку в інформаційних атаках.

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25 12 2016 13:45
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