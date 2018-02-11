ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент України Петро Порошенко зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм під час свого офіційного візиту до Туреччини.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час візиту в Туреччину Порошенко заїде до Вселенського патріарха Варфоломія – подякувати
Президент відвідає Туреччину 3-4 листопада
Фото: president.gov.ua
Про це повідомила представник глави Української держави у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 2 листопада, пише "Інтерфакс-Україна".
"І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію щодо томосу, вже оголошену", – сказала Луценко.
Нагадаємо, Петро Порошенко відвідає Туреччину 3-4 листопада.
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