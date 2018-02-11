Під час візиту в Туреччину Порошенко заїде до Вселенського патріарха Варфоломія – подякувати Президент відвідає Туреччину 3-4 листопада

Президент України Петро Порошенко зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм під час свого офіційного візиту до Туреччини.

Фото: president.gov.ua

Про це повідомила представник глави Української держави у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 2 листопада, пише "Інтерфакс-Україна". "І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію щодо томосу, вже оголошену", – сказала Луценко. Нагадаємо, Петро Порошенко відвідає Туреччину 3-4 листопада.

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