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Під час візиту в Туреччину Порошенко заїде до Вселенського патріарха Варфоломія – подякувати

Президент відвідає Туреччину 3-4 листопада
Президент України Петро Порошенко зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм під час свого офіційного візиту до Туреччини.
Під час візиту в Туреччину Порошенко заїде до Вселенського патріарха Варфоломія – подякувати Фото: president.gov.ua

Про це повідомила представник глави Української держави у Верховній Раді Ірина Луценко в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю, 2 листопада, пише "Інтерфакс-Україна".

"І обов'язково він заїде до Вселенського патріарха, щоб подякувати йому за позицію щодо томосу, вже оголошену", – сказала Луценко.

Нагадаємо, Петро Порошенко відвідає Туреччину 3-4 листопада.

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02 11 2018 23:58
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