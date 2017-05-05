На Харківщині загорівся сміттєвий полігон
Інформація про пожежу надійшла рятувальникам 4 травня о 15:46.
Зараз на місці продовжують працювати рятувальники, займання вдалося локалізувати, - повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Фото: kharkiv.dsns.gov.ua
У відомстві відзначили, що гасити такі пожежі досить складно, оскільки під час горіння твердих відходів вогонь швидко поширюється всередині сміттєвого масиву і по його поверхні, при цьому горіння сміття супроводжується великою кількістю токсичного диму і, як наслідок, задимленням значній території навколо.
"В 00:27 5 серпня пожежникам вдалося локалізувати пожежу. Зараз проводяться роботи по її повної ліквідації. На місці працюють 5 одиниць пожежної техніки та 30 чоловік особового складу ДержНС, а також 16 одиниць інженерної техніки сміттєпереробного заводу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що колапс системи утилізації сміття у Львівській області стався після інциденту на сміттєзвалища у селі Великі Грибовичі Жовківського району Львівської області, де сталася пожежа.
29 травня, о 05:07 стало відомо про пожежу території сміттєзвалища КМП "Збиранка" у с. Великі Грибовичі Жовківського району, що в безпосередній близькості до Львова. Під завалами опинилось четверо людей, одного з яких так і не знайшли. 31 травня рятувальники знайшли тіло третього загиблого.
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