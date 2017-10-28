Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Києві понад 150 учасників "Маршу свободи" вимагають легалізаліції марихуани, - ФОТО

Учасники маршу очікують змін до Наказу №188 МОЗ України
У Києві біля будівлі Кабміну влаштували акцію "Марш свободи" з вимогою декриміналізації незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків та врегулювання доступу до медичної марихуани.
У Києві понад 150 учасників "Маршу свободи" вимагають легалізаліції марихуани, - ФОТО Фото: Громадське

Наразі під Кабміном перебуває понад 150 учасників акції, - повідомляє Громадське.

Цьогорічний "Марш свободи" організовано спільно громадськими об’єднаннями "Об’єктивна реальність", "Наркополітика" та "Єдиний досвід" (United Experience) за участі ГО "Українська конопляна асоціація".

Фото: Громадське

Вимогами цього року залишаються декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків, а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів, які сьогодні позбавлені ефективного лікування.

Зокрема, учасники маршу очікують змін до Наказу №188 МОЗ України, який зараз визначає 5 грамів канабісу, як поріг кримінального переслідування за зберігання без мети збуту.

Фото: Громадське

Правопорядок забезпечують представники поліції. Акція триває без конфліктів та інших інцидентів.

Після проведення акції біля Кабміну учасники маршу планують вирушити вулицею Грушевського до Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Польщі з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 10 2017 14:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров

Друзенко: Бійці під Іловайськом могли вижити, але через відсутність медиків просто стекли кров'ю

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.