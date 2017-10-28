У Києві понад 150 учасників "Маршу свободи" вимагають легалізаліції марихуани, - ФОТО

У Києві біля будівлі Кабміну влаштували акцію "Марш свободи" з вимогою декриміналізації незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків та врегулювання доступу до медичної марихуани.

Наразі під Кабміном перебуває понад 150 учасників акції, - повідомляє Громадське.

Цьогорічний "Марш свободи" організовано спільно громадськими об’єднаннями "Об’єктивна реальність", "Наркополітика" та "Єдиний досвід" (United Experience) за участі ГО "Українська конопляна асоціація".

Фото: Громадське

Вимогами цього року залишаються декриміналізація незначних правопорушень у сфері обігу наркотиків, а також врегулювання законного доступу до медичного канабісу для українських пацієнтів, які сьогодні позбавлені ефективного лікування.

Зокрема, учасники маршу очікують змін до Наказу №188 МОЗ України, який зараз визначає 5 грамів канабісу, як поріг кримінального переслідування за зберігання без мети збуту. Фото: Громадське

Правопорядок забезпечують представники поліції. Акція триває без конфліктів та інших інцидентів.

Після проведення акції біля Кабміну учасники маршу планують вирушити вулицею Грушевського до Міністерства охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Польщі з'явився закон, згідно з яким марихуану можна буде придбати в аптеках у лікувальних цілях.



