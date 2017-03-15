Під Краматорськом поліція зі стріляниною затримала "блокадників"
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"Близько 22.00 на шляху між Костянтинівкою та Краматорськом була затримана автоколона з громадянами, які до цього прорвалися крізь слов’янський блокпост та нанесли травми співробітникам поліції", - йдеться в повідомленні.
У поліції заявили, що на вимогу зупинитися "блокадники" не реагували і намагалися спровокувати конфлікт.
"З метою припинення протиправних дій співробітник поліції здійснив декілька попереджувальних пострілів у повітря", - йдеться в повідомленні.
В поліції відзначили, що це саме та автоколона, яка прорвалася через блокпост біля Слов'янська. Серед "блокадників" був і нардеп Володимир Парасюк.
"На даний момент на місце виїхала слідчо-оперативна група Краматорського відділу поліції з метою проведення слідчих дій. Проводиться перевірка", - заявили в поліції.
У той же час помічниця Парасюка Ірина Голуб близько 00:00 15 березня повідомила в Facebook, що "хлопців щойно запакували в машини і повезли в невідомому напрямку".
Через три години вона написала, що "хлопців оточили і постійно роблять спроби по одному вирвати і вивозити".
Вона також опублікувала відео затримання "блокадників". На ньому видно, як поліція стріляє в повітря.
Раніше повідомлялося, що депутат Володимир Парасюк постраждав під Слов'янськом через зіткнення з поліцією. У той же час в поліції Донецької області заявили, що Парасюк бив співробітників поліції і намагався вирвати зброю у них.
За словами Аброськіна, в результаті конфлікту 7 співробітників поліції Донецької області отримали травми різного ступеня тяжкості.
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