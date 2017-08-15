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Під Києвом розстріляли машину голови організації власників авто на єврономерах

Олег Ярошевич залишився живий і зараз перебуває в безпеці
Під Білою Церковою на Київщині невідомі із травматичної зброї обстріляли автомобіль голови ГО "Авто-Євро-Сила" Олега Ярошевича.
Під Києвом розстріляли машину голови організації власників авто на єврономерах Фото: facebook.com/Авто Евро Сила

Про це йдеться на сторінці організації в facebook.

Як повідомляється, автомобіль глави "Авто-Євро-Сила" Ярошевича зі слідами обстрілу із травматичної зброї виявили в полі під Білою Церковою.

На місці працювала поліція і слідчо-оперативна група. При цьому активісти повідомляли, що місце перебування самого Ярошевича невідоме.

Фото: facebook.com/Авто Евро Сила

Згодом активісти повідомили, що Ярошевич живий і в безпеці. Інші подробиці інциденту наразі не відомі.

Нагадаємо, в кінці липня в Україні почали штрафувати власників авто на литовських номерах.

Зазначимо, комітет ВР прийняв рішення щодо законопроекту, яким хоче зобов'язати власників автівок з єврономерами сплачувати за розмитнення 2 євро на день.

Раніше Президент України Петро Порошенко заявив про намір ліквідувати схеми ввезення автомобілів на іноземній реєстрації.

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15 08 2017 07:34
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