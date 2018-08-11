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Під Львовом зіткнулися велосипедист і мотоцикліст: обидва загинули на місці

На місці події працює слідчо-оперативна група
У Львівській області зіткнулися велосипед і мотоцикл. Внаслідок ДТП обидва водії загинули.
Під Львовом зіткнулися велосипедист і мотоцикліст: обидва загинули на місці Фото: lv.npu.gov.ua

ДТП трапилося сьогодні, 8 листопада, близько 15:30 на автодорозі Західний обхід Львова поблизу села Рясне-Руське, Яворівського району, повідомляє поліція Львівської області.

Як встановили правоохоронці, від отриманих травм і мотоцикліст, і велосипедист померли на місці події.

"Наразі поліцейські встановлюють особи загиблих, з'ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додали в поліції.


Фото: lv.npu.gov.ua

Нагадаємо, в Зімбабве внаслідок зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб. Ще понад 70 отримали поранення.

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08 11 2018 22:13
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