CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львівській області зіткнулися велосипед і мотоцикл. Внаслідок ДТП обидва водії загинули.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під Львовом зіткнулися велосипедист і мотоцикліст: обидва загинули на місці
На місці події працює слідчо-оперативна група
Фото: lv.npu.gov.ua
ДТП трапилося сьогодні, 8 листопада, близько 15:30 на автодорозі Західний обхід Львова поблизу села Рясне-Руське, Яворівського району, повідомляє поліція Львівської області.
Як встановили правоохоронці, від отриманих травм і мотоцикліст, і велосипедист померли на місці події.
"Наразі поліцейські встановлюють особи загиблих, з'ясовують обставини ДТП. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження", – додали в поліції.
Фото: lv.npu.gov.ua
Нагадаємо, в Зімбабве внаслідок зіткнення двох автобусів загинули щонайменше 47 осіб. Ще понад 70 отримали поранення.
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