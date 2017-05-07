Під Одесою на нафтобазі прогримів вибух, - ОНОВЛЕНО У результаті постраждали водій бензовозу і співробітник нафтобази

У селищі Усатове Одеської області сталася пожежа на нафтобазі "Світанок", на якій зберігають нафтопродукти компанії SOCAR, АМІК і ОККО.

Фото: dumskaya.net

Почалася евакуація персоналу нафтобази, - повідомляє OilNews. Обласне відділення Держслужби з надзвичайних ситуацій підтвердило інформацію про пожежу. На місце події виїхали бригади пожежників. Як повідомляє "Думская", на нафтобазі вибухнув бензовоз, є постраждалі. "Хвилин 30 тому вибухнув і згорів бензовоз ОККО на нафтобазі "Світанок" (Усатове), і, схоже, пожежа на нафтобазі триває", - повідомив очевидець. Оновлення: Рятувальники загасили пожежу на території нафтобази під Одесою. О 12:30 пожежу було повністю ліквідовано на площі 100 кв. м, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. Попередньо постраждали дві особи - водій бензовозу і співробітник нафтобази. До гасіння пожежі залучалися 15 одиниць техніки та 60 працівників особового складу. Фото: dsns.gov.ua Нагадаємо, у центрі Одеси на Маразліївській вулиці підірвали автомобіль Toyota Camry, який стояв на парковці.

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