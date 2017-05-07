Під Одесою на нафтобазі прогримів вибух, - ОНОВЛЕНО
Почалася евакуація персоналу нафтобази, - повідомляє OilNews.
Обласне відділення Держслужби з надзвичайних ситуацій підтвердило інформацію про пожежу. На місце події виїхали бригади пожежників.
Як повідомляє "Думская", на нафтобазі вибухнув бензовоз, є постраждалі.
"Хвилин 30 тому вибухнув і згорів бензовоз ОККО на нафтобазі "Світанок" (Усатове), і, схоже, пожежа на нафтобазі триває", - повідомив очевидець.
Оновлення: Рятувальники загасили пожежу на території нафтобази під Одесою.
О 12:30 пожежу було повністю ліквідовано на площі 100 кв. м, - повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Попередньо постраждали дві особи - водій бензовозу і співробітник нафтобази.
До гасіння пожежі залучалися 15 одиниць техніки та 60 працівників особового складу.
Фото: dsns.gov.ua
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