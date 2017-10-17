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Під Радою протестувальники встановили понад 60 наметів

На місці залишаються близько 1 тис. активістів
Біля будівлі Верховної Ради протестувальники встановили понад 60 наметів.
Під Радою протестувальники встановили понад 60 наметів Фото: Громадське

15 наметів були встановлені на проїжджій частині вул. Грушевського. Тут же працює польова кухня. Ще близько 50 наметів стоять у Маріїнському парку навпроти площі Конституції, - повідомляють "Українські новини".

Згідно з інформацією, на місці залишаються близько 1 тис. активістів, також чергують близько 2 тис. правоохоронців, кілька автомобілів "швидкої допомоги" і пожежної служби.

Нагадаємо, в Києві під стінами Верховної Ради проходить акція протесту соратників колишнього губернатора Одеської області, а нині лідера партії "Рух нових сил" Саакашвілі і низки інших опозиційних політиків. Організатори та учасники заходу вимагають від парламенту скасувати депутатську недоторканність, змінити виборче законодавство, зробивши партійні списки відкритими, а також створити антикорупційний суд.

В результаті зіткнень під будівлею Верховної Ради України 17 жовтня постраждали троє цивільних і один поліцейський.

Як відомо, 17 жовтня на площі навпроти Верховної Ради зібрався кількатисячний мітинг за зняття депутатської недоторканності, зміни виборчого законодавства та створення антикорупційного суду.

Про результати та плани нинішнього мітингу повідомив народний депутат від БПП Мустафа Найєм
 

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17 10 2017 21:18
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