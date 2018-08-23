Під Версалем чоловік з ножем напав на перехожих: один загиблий, двоє поранених, - ОНОВЛЕНО

Джерело агентства в поліції повідомило, що правоохоронці "нейтралізували" нападника. Поки невідомо, чи живий він

Озброєний ножем злочинець напав на перехожих у французькій комуні Трап недалеко від Версаля.

"Поліцейська операція на вулиці Каміллі Клодель завершилася. Уникайте району і не перетинайте периметри безпеки, щоб не заважати роботі поліцейських", - йдеться в повідомленні поліції в Twitter.

Поліція намагається встановити, чи пов'язаний злочин з терористичними мотивами.

За інформацією BFM TV, злочинцем виявився чоловік 1982 року народження, раніше судимий за виправдання тероризму. Під час втручання поліції він закричав "Аллах Акбар". Попри радикалізацію, ймовірною причиною нападу вважається побутовий конфлікт.

Комуна Трап розташована в 30 км на захід від Парижа - це бідне місто, вік половини з 30 тисяч жителів не перевищує 25 років, а рівень безробіття наближається до 20%. Уряд помістив місто в список з 30 районів "республіканського відновлення", в якому задіяні додаткові сили поліції.

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В результаті нападу озброєного ножем злочинця у французькій комуні Трап недалеко від Версаля загинули двоє людей, повідомляє у Twitter префектура департаменту Івлін, до якого входить Трап.

Повідомляється, що нападник також поранив одну людину, яка у важкому стані перебуває у лікарні.

"Поліцейська операція завершена. Нападник нейтралізований і мертвий. Людські втрати серед жертв: 2 загиблих, 1 - серйозно поранений", - йдеться у повідомленні.

Також, у Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі: є загиблий і поранені.