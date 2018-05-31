Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі: є загиблий і поранені

Одна людина була вбита і двоє інших поранені в результаті інциденту на вокзалі північнонімецького міста Фленсбург в середу ввечері
Кримінальна поліція і прокуратура почали розслідування.
У Німеччині чоловік влаштував різанину в потязі: є загиблий і поранені Фото: shz.de

Пораненими виявились чоловік і 22-річна жінка-поліціянтка. За даними видання, вона намагалася врегулювати суперечку, яка розпочалась у потязі, що прибув з Кельна.


Фото: shz.de

В ході сварки нападник поранив пасажира, а потім напав на поліціянтку. У відповідь жінка застрелила зловмисника.

Про винуватця сутички дотепер нічого не відомо. Серйозно травмований пасажир був доставлений в лікарню. Поліціянтка отримала легке поранення.

Вокзал у Фленсбурзі був оточений правоохоронцями приблизно о 19 годині. 30 осіб з потяга, в якому стався інцидент, були евакуйовані.

Причини суперечки досі не з’ясовані. Також немає ніяких ознак ісламістської атаки.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 05 2018 09:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Творці мистецького виміру

Творці мистецького виміру

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.