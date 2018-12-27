Підозрювані у вбивстві "Сармата" є екс-членами батальйону "Торнадо" - Аброськін
Про це в інтерв’ю Громадському повідомив перший заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін.
Йдеться про затриманих Артема Матюшина, Миколу Ломаку, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова.
"Затримані є мешканцями Дніпра, колишні учасники антитерористичної операції, входили до складу батальйону "Торнадо" на 14-й, 15-й рік, після — звільнилися і проживали в місті Дніпро", - сказав Аброськін.
Також, за словами начальника кримінальної поліції, підозрювані входили до складу злочинного угруповання Дніпра, яким керує 37-річний Віктор Власюк, якого наразі розшукують.
"До складу цього формування входило порядку 10 осіб. На теперішній час місцеперебування керівника цього угруповання не встановлено, він розшукується. Розшукується в рамках іншого кримінального провадження, оголошений в міждержавний розшук і тривають активні оперативно-розшукові заходи з метою встановлення його місцеперебування", - додав Аброськін.
Також він зазначив, що з цього угруповання на сьогодні у Дніпрі затримали ще 4-х осіб, які, за даними слідства, виїжджали у Бердянськ за півмісяця до вбивства Віталія Олешка. Вони організовували спостереження за ним і також готувалися скоїти злочин. Втім, через невідомі обставини — повернулися назад — і до Бердянська виїхала інша група у складі Артема Матюшина, Миколи Ломаки, Олександра Обухова та Максима Володимиренкова. Саме друга група, за версією слідчих, і вбили Олешка.
Також, за словами В’ячеслава Аброськіна, наразі справу вбивства Віталія Олешка спрямували до головного слідчого управління. Туди її відправили разом зі справою про розбійний напад у Дніпрі, який скоїв Віктор Власюк.
Ймовірно, ці справи об’єднають в єдине кримінальне провадження і вести справу буде головне слідче управління. Наразі поліція продовжує шукати інших замовників злочину щодо вбивства Віталія Олешка.
Нагадаємо, поліцейські затримали п'ятьох підозрюваних у вбивстві 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат").
Олешка застрелили з рушниці на території готелю "Атмосфера". За даними нардепа Семена Семенченка, Олешко займався громадською діяльністю і боротьбою з корупцією.
Поліція почала розслідування вбивства 43-річного колишнього добровольця батальйону "Донбас" Віталія Олешка (позивний "Сармат") за ст 115 Кримінального кодексу ("Умисне вбивство"). Про це повідомляється на сайті ГУ Нацполіції Запорізької обл.
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