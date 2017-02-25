Підозрюваній у вбивстві брата Кім Чен Ин Кіма заплатили $90

Затриманій за підозрою в причетності до вбивства брата Кім Чен Ин Кіма Чен Нама громадянці Індонезії заплатили 400 малайзійських рінггітів.

Це приблизно $90. Індонезійка вірила, що бере участь у розіграші, - повідомляє Reuters.

"Вона тільки сказала загалом, що хтось попросив її це зробити. Вона сказала, їй дали якесь масло, як дитяче", - сказав представник Індонезії після розмови із затриманою.

Проти неї поки що не висунули звинувачення.

Представники В'єтнаму також зустрічалися з другою затриманою, але відмовилися від коментарів.

Хімічну речовину, яку використовували для вбивства Кім Чен Нама, ідентифікували як нервово-паралітичний газ.

Нагадаємо, у вівторок, 14 лютого, стало відомо, що Кім Чон Нам, брат лідера КНДР Кім Чен Ина, був убитий в Малайзії за допомогою отрути. Кім Чон Наму спробували надати допомогу в аеропорту, після чого відправили в лікарню, але по дорозі він помер.

За підозрою у вбивстві затримали вже чотирьох осіб. Також повідомлялося, що Кім Чон Нама міг вбити співробітник північнокорейського посольства.

У мережі з'явився відеозапис з камер зовнішнього спостереження в аеропорту Куала-Лумпура, на якому зафіксовані останні хвилини життя і вбивство брата північнокорейського лідера Кім Чон Нама.