Після інциденту з вмираючими вівцями посилили вимоги до перевезення тварин
Про це йдеться у наказі Держпродспоживслужби "Щодо випадків недотримання правил транспортування тварин", повідомляє прес-служба відомства.
"Ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування. У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть", - наголосили у відомстві.
Крім того, наказ зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, у тому числі на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.
Нагадаємо, фірма-власник овець ще 3 жовтня здійснила митне оформлення живого товару до Туреччини. 6 жовтня "оформлених" овець відправили поромом до країни, однак там прийняти тварин відмовилися і через 2 дні відправили назад в Україну. Трирівнева фура з 300 помираючими вівцями два тижні стояла в морському порту Чорноморська на Одещині.
У п'ятницю, 26 жовтня, в зоозахисники перекрили дорогу на Чорноморськ, вимагаючи врятувати овець.
Удень 27 жовтня тварин вивезли. Як розповіла членкиня громадської організації Animal SOS Вікторія Козаченко, їх спершу везуть у Гайсин Вінницької області для розмитнення, потім повезуть до Тульчина на сортування. Вона зазначила, що представники Державної споживчої служби в Одеській області пообіцяли посортувати тварин та утилізувати лише мертвих, однак, за її інформацією, утилізувати збираються всіх тварин.
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