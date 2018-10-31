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Після інциденту з вмираючими вівцями посилили вимоги до перевезення тварин

Наказ зобов'язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів
Відтепер Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів видаватиме документи на живих тварин лише після перевірки умов транспортування, а завантаження тварин можливе лише з відеофіксацію.
Після інциденту з вмираючими вівцями посилили вимоги до перевезення тварин Фото: youtube.com

Про це йдеться у наказі Держпродспоживслужби "Щодо випадків недотримання правил транспортування тварин", повідомляє прес-служба відомства.

"Ветеринарні документи на живих тварин будуть видаватися лише після перевірки транспортних засобів та умов транспортування. У разі, якщо транспорт або умови перевезення не відповідають правилам транспортування тварин, зокрема в частині дотримання вимог мінімальної площі на одну тварину, то ветеринарні документи видаватися не будуть", - наголосили у відомстві.

Крім того, наказ зобов’язує забезпечувати відеофіксацію під час завантаження тварин для документування процесів, у тому числі на предмет відповідності вимогам законодавства щодо ідентифікації тварин.

Нагадаємо, фірма-власник овець ще 3 жовтня здійснила митне оформлення живого товару до Туреччини. 6 жовтня "оформлених" овець відправили поромом до країни, однак там прийняти тварин відмовилися і через 2 дні відправили назад в Україну. Трирівнева фура з 300 помираючими вівцями два тижні стояла в морському порту Чорноморська на Одещині.

У п'ятницю, 26 жовтня, в зоозахисники перекрили дорогу на Чорноморськ, вимагаючи врятувати овець.

Удень 27 жовтня тварин вивезли. Як розповіла членкиня громадської організації Animal SOS Вікторія Козаченко, їх спершу везуть у Гайсин Вінницької області для розмитнення, потім повезуть до Тульчина на сортування. Вона зазначила, що представники Державної споживчої служби в Одеській області пообіцяли посортувати тварин та утилізувати лише мертвих, однак, за її інформацією, утилізувати збираються всіх тварин.

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31 10 2018 19:58
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