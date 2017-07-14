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Після перевірок "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників держпідприємств, - Порошенко

Порушена 41 кримінальна справа
За результатами перевірок служби внутрішньої безпеки "Укроборонпрому" відсторонили 25 керівників державних підприємств та попередили розкрадання 631 мільйона гривень.
Після перевірок "Укроборонпрому" відсторонено 25 керівників держпідприємств, - Порошенко Фото: Укроборонпром

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час візиту у Львівський бронетанковий завод, повідомляє "Українська правда".

"Я хотів подякувати службі внутрішньої безпеки "Укроборонпрому", за матеріалами якої порушена 41 кримінальна справа і передана в прокуратуру. Значна кількість справ перебуває вже в судах, попереджена крадіжка 631 мільйона гривень", - заявив Порошенко.

"Хочу повідомити, що за результатами перевірок відсторонено 25 керівників державних підприємств", - додав Президент.

Нагадаємо, що Військова прокуратура підозрює посадових осіб ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" ДК "Укроборонпром" у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння коштами держзаводу під час виконання угод про закупівлю запчастин до двигунів літаків.

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14 07 2017 18:36
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