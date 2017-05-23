Посадовців заводу "Укроборонпрому" підозрюють у розтраті 66 млн грн
Про це свідчить низка ухвал Луцького міськрайонного суду від 15 травня, інформують "Наші гроші". За даними слідства, у 2015-2016 роках ремонтний завод "Мотор" уклав угоди про поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів з приватними підприємствами. В результаті держзавод перерахував п'ятьом фірмам за запчастини до двигунів військових літаків кошти на загальну суму 65,9 млн грн.
Суд задовольнив клопотання військової прокуратури Луцького гарнізону, яка розслідує кримінальне провадження № 42017030220000029 від 03.03.2017, і надав їй доступ до реєстраційної документації п'яти приватних фірм, та їх документів звітності, що стосуються укладення договорів з ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" за період з 01.01.2015 по 30.04.2017.
Засновниками запорізького ТОВ "Промелектроніка" є сім’я Гусаків – Анастасія Олександрівна, Сергій Олександрович та Олена Вікторівна. Власниками ТОВ "Інтер Авіа Інвест" з Дніпра є Антон Василенко та Андрій Жигалкевич, який очолює фірму.
Засновником та керівником київської "Компанії "Промтехмаркет" є харків’янин Ігор Пітонов. Власником одеського ТОВ "Авіа-Комплект" є Володимир Яровіков, директор Сергій Пахомов. Засновники "Імпера Груп" з Дніпра Станіслав Сало та Юрій Мушкін, який також є керівником фірми.
"Промелектроніка", "Компанія "Промтехмаркет" та "Авіа-Комплект" раніше фігурували у справі, в рамках якої посадовців ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" підозрювали в розкраданні державних мільйонів під час ремонту літаків-винищувачів та бомбардувальників.
З кінця листопада 2015 року ДП "ЛРЗ "Мотор" очолює Володимир Маракулін. До цього багато років заводом керував Микола Матрунчик, якому в 2013 році Віктор Янукович присвоїв звання Героя України.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл військовій прокуратурі вилучити документи концерну "Укроборонпром" про співпрацю з фіктивними фірмами.
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