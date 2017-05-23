Посадовців заводу "Укроборонпрому" підозрюють у розтраті 66 млн грн

Угоди були укладені в період 2015-2016 років

Військова прокуратура підозрює посадових осіб ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" ДК "Укроборонпром" у зловживанні службовим становищем, що могло призвести до привласнення, розтрати або заволодіння коштами держзаводу під час виконання угод про закупівлю запчастин до двигунів літаків.

Про це свідчить низка ухвал Луцького міськрайонного суду від 15 травня, інформують "Наші гроші". За даними слідства, у 2015-2016 роках ремонтний завод "Мотор" уклав угоди про поставку агрегатів та запчастин для авіаційних двигунів з приватними підприємствами. В результаті держзавод перерахував п'ятьом фірмам за запчастини до двигунів військових літаків кошти на загальну суму 65,9 млн грн.

Суд задовольнив клопотання військової прокуратури Луцького гарнізону, яка розслідує кримінальне провадження № 42017030220000029 від 03.03.2017, і надав їй доступ до реєстраційної документації п'яти приватних фірм, та їх документів звітності, що стосуються укладення договорів з ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" за період з 01.01.2015 по 30.04.2017.

Засновниками запорізького ТОВ "Промелектроніка" є сім’я Гусаків – Анастасія Олександрівна, Сергій Олександрович та Олена Вікторівна. Власниками ТОВ "Інтер Авіа Інвест" з Дніпра є Антон Василенко та Андрій Жигалкевич, який очолює фірму.

Засновником та керівником київської "Компанії "Промтехмаркет" є харків’янин Ігор Пітонов. Власником одеського ТОВ "Авіа-Комплект" є Володимир Яровіков, директор Сергій Пахомов. Засновники "Імпера Груп" з Дніпра Станіслав Сало та Юрій Мушкін, який також є керівником фірми.

"Промелектроніка", "Компанія "Промтехмаркет" та "Авіа-Комплект" раніше фігурували у справі, в рамках якої посадовців ДП "Луцький ремонтний завод "Мотор" підозрювали в розкраданні державних мільйонів під час ремонту літаків-винищувачів та бомбардувальників.

З кінця листопада 2015 року ДП "ЛРЗ "Мотор" очолює Володимир Маракулін. До цього багато років заводом керував Микола Матрунчик, якому в 2013 році Віктор Янукович присвоїв звання Героя України.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва дав дозвіл військовій прокуратурі вилучити документи концерну "Укроборонпром" про співпрацю з фіктивними фірмами.