Військова прокуратура отримала дозвіл обшукати "Укроборонпром" через фіктивні закупки
Київський бронетанковий завод став переможцем шести тендерів в яких замовником виступало Міністерство оборони України. На підставі цього, протягом 2014-2015 років підприємство повинно було здійснювати ремонт і технічне обслуговування машин спеціального призначення.
При цьому встановлено, що в період з серпня по листопад 2015 року завод нібито здійснив придбання у ТОВ "Фірма "Ренал" ведучих мостів до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 гривень. "Фірма "Ренал" нібито здійснила закупівлю вищевказаних мостів і комплектуючих до них в ТОВ "Оптімумспецдеталь" і ТОВ "Інтер Сталь ЛТД".
Але в результаті аналізу слідчими всьому ланцюгу закупівель не встановлено фактів надання логістичних послуг з поставки товарів між зазначеними підприємствами. Обшуки за місцем реєстрації "Оптімумспецдеталь", "Інтер Сталь ЛТД" і "Фірма "Ренал" жодну з фірм не виявили, повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на постанову Печерського суду.
Також слідство встановило, що з підприємствами в останні роки вели господарську діяльність інші державні підприємства, які входять в концерн "Укроборонпром".
Відзначають, що в суді слідчий клопотав про доступ до документів концерну про взаємовідносини зі згаданими підприємствами. Суд це клопотання задовольнив.
Нагадаємо, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.
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