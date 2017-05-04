Військова прокуратура отримала дозвіл обшукати "Укроборонпром" через фіктивні закупки

Із серпня по листопад 2015 року завод нібито здійснив придбання у ТОВ "Фірма "Ренал" ведучих мостів до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 грн

Печерський районний суд Києва дав дозвіл військовій прокуратурі вилучити документи концерну "Укроборонпром" про співпрацю з фіктивними фірмами.

Київський бронетанковий завод став переможцем шести тендерів в яких замовником виступало Міністерство оборони України. На підставі цього, протягом 2014-2015 років підприємство повинно було здійснювати ремонт і технічне обслуговування машин спеціального призначення.

При цьому встановлено, що в період з серпня по листопад 2015 року завод нібито здійснив придбання у ТОВ "Фірма "Ренал" ведучих мостів до машин спеціального призначення на загальну суму 5 276 966 гривень. "Фірма "Ренал" нібито здійснила закупівлю вищевказаних мостів і комплектуючих до них в ТОВ "Оптімумспецдеталь" і ТОВ "Інтер Сталь ЛТД".

Але в результаті аналізу слідчими всьому ланцюгу закупівель не встановлено фактів надання логістичних послуг з поставки товарів між зазначеними підприємствами. Обшуки за місцем реєстрації "Оптімумспецдеталь", "Інтер Сталь ЛТД" і "Фірма "Ренал" жодну з фірм не виявили, повідомляють "Наші Гроші" з посиланням на постанову Печерського суду.

Також слідство встановило, що з підприємствами в останні роки вели господарську діяльність інші державні підприємства, які входять в концерн "Укроборонпром".

Відзначають, що в суді слідчий клопотав про доступ до документів концерну про взаємовідносини зі згаданими підприємствами. Суд це клопотання задовольнив.

Нагадаємо, згідно із даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія.