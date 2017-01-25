Після відставки уряду Яценюка в Україні почалося повернення олігархів, - дослідження Німецького інституту

Німецький інститут міжнародних та безпекових студій оприлюднив дослідження у якому йдеться, що після відставки уряду Арсенія Яценюка в Україні розпочалося повернення олігархів.

"Відставка уряду Арсенія Яценюка і призначення Гройсмана спричинили помітний зсув в балансі сил в українській владі на користь Президента. Зник дуалізм, що існував між президентом і Яценюком, який представляє найсильнішу парламентську фракцію", - йдеться в дослідженні Німецького інституту міжнародних та безпекових студій (SWP) "Деолігархізація в Україні. Багатообіцяючі перспективи, похмура реальність" авторства Штеффена Халлінга та Сьюзан Стюарт.

"Після приходу нового уряду та відставки Яценюка з поста прем'єр-міністра зроблено поступки в інтересах олігархів", - йдеться в статті.

Автори зазначають, що в період після Майдану суттєво знизився вплив Рината Ахметова. Його компанія ДТЕК була найбільшим приватним виробником електроенергії в країні. Проте Національна Комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг України вирішила знизити тарифи на закупівлю державою електроенергії, що призвело до значних втрат для Ахметова.

Крім того, уряд Яценюка прийняв рішення і проти іншого олігарха, Дмитра Фірташа - "скасував оренду його двох металургійних заводів і конфіскував 500 мільйонів кубічних метрів природного газу у його холдингової компанії Ostchem".

Згадується в дослідженні і повернення урядом Яценюка під контроль держави компанії "Укрнафта": "Коли уряд відсторонив ставленика Коломойського від наглядової ради "Укрнафти", той намагався повернути компанію силою, але зазнав невдачі".

Проте, як йдеться в статті, після відставки уряду Арсенія Яценюка починається "повернення олігархів": "Після приходу нового уряду та відставки Яценюка з поста прем'єр-міністра зроблено поступки в інтересах олігархів", - йдеться в статті.

Наприклад, енергетична компанія Ахметова ДТЕК недавно знову зафіксувала значний прибуток. Це можливо тільки тому, що НКРЄ підняла раніше знижені тарифи на покупку електроенергії на 20%, наголошують автори. Більш того, переглядається ціна вугілля, що є на користь Ахметову, який контролює великий сегмент української вугільної промисловості.

І хоча автори зазначають важливі кроки з "деолігархізації" в сфері фінансування політичних сил з ухваленням закону про державне фінансування партій, а також у збільшенні прозорості фінансування ЗМІ, "більшість олігархів, які були політично активними протягом тривалого часу, залишилися впливовими": "Новіші гравці з "сім’ї" Януковича значно втратили вплив. У той же час почали свій шлях нагору інші. Вони тісно пов'язані з нинішньою елітою, особливо з президентом, який зміг зміцнити свої позиції в багатьох сферах".

Автори статті наголошують на необхідності "використовувати нові механізми, щоб розірвати симбіоз політики і бізнесу" в Україні. Для цього, підкреслюється в дослідженні SWP, потрібно поглибити спільні зусилля в напрямку боротьби з корупцією та впровадження економічних реформ, зокрема за участі ЄС, МВФ, ОБСЄ, Ради Європи та Енергетичного співтовариства.

Нагадаємо, що за словами екс-голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі, Президент України Петро Порошенко в січні заявляв йому, що після відставки уряду Арсенія Яценюка ситуація в країні налагодиться.