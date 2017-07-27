Після засідання облради у Миколаєві побили депутата, він госпіталізований зі струсом мозку
Зараз він перебуває у нейрохірургічному відділенні зі струсом мозку.
Про це повідомила прес-служба поліції Миколаївської області.
"27 липня близько 17:00 в Центральний відділ поліції ГУ НП у Миколаївській області з лікарні швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що зі струсом головного мозку госпіталізований у нейрохірургічне відділення 54-річний депутат Миколаївської облради. За словами чоловіка, тілесні ушкодження він отримав в той же день о 14:30 в приміщенні Миколаївської обласної ради після засідання позачергової сесії обласної ради від 55-річного голови Новоодеської районного ради", - розповіли у поліції.
На даний момент правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Зазначена інформація внесена до журналу Єдиного обліку, попередня кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 125 КК України "Умисне легке тілесне ушкодження".
Нагадаємо, раніше у Миколаєві депутат зламав руку іншому депутатові через журналіста районного видання.
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