Після знаття посиленої охорони Ради порядок будуть забезпечувати поліцейські та військові
З 31 жовтня патрулювання території навколо парламенту вестиметься у звичному режимі. Таке рішення прийняте у зв’язку з нечисленною кількістю учасників акції під Радою.
"Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції", - повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.
Голова поліції Києва зауважив, що тримати великі сили поліції та Нацгвардії біля ВР недоцільно.
"Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі", - підсумував Крищенко.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.
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