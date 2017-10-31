Після знаття посиленої охорони Ради порядок будуть забезпечувати поліцейські та військові

Керівник поліції Києва Андрій Крищенко каже, що після знаття посиленої охорони Верховної Ради порядок тут будуть забезпечувати поліцейські та військові.

З 31 жовтня патрулювання території навколо парламенту вестиметься у звичному режимі. Таке рішення прийняте у зв’язку з нечисленною кількістю учасників акції під Радою.

"Було прийняте рішення змінити режим несення служби для патрулів, які забезпечують охорону порядку на цій акції", - повідомляє прес-служба столичного управління Нацполіції.

Голова поліції Києва зауважив, що тримати великі сили поліції та Нацгвардії біля ВР недоцільно.

"Тут же, під Верховною Радою України, залишаються наряди патрульної поліції, піші патрулі у Маріїнському парку та прилеглій території, а також військовослужбовці для охорони адміністративної будівлі", - підсумував Крищенко.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розпорядився зняти посилену охорону Верховної Ради.

