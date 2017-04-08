Північна Корея може завершити розробку водневої бомби за 6-18 місяців

Воднева бомба може вбити 1,7 млн осіб в Нью-Йорку і 500 тисяч у Вашингтоні

Північна Корея може в найближчі 6-18 місяців завершити розробку водневої бомби, здатної вбити мільйони людей.

Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в Пентагоні.

Телеканал зазначає, що воднева бомба може бути в кілька разів потужнішою, ніж атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в Японії в кінці Другої світової війни.

Якщо протиракетна оборона США не зможе перехопити водневу бомбу КНДР, то в результаті її удару по Вашингтону можуть загинути 500 тисяч осіб, ще 900 тисяч будуть поранені. Якщо бомбу скинуть на Нью-Йорк, то число загиблих може досягти більше 1,7 млн осіб, підрахували в Fox News.

Нагадаємо, в грудні 2015 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про наявність у КНДР водневої бомби. Слідом за цією інформацією в Міністерстві оборони Південної Кореї заявили про те, що володіють інформацією про підготовку влади КНДР до випробування водневої зброї.

У ніч на 6 січня 2016 року Північна Корея заявила про успішне проведення випробування водневої бомби. У цей же час геологічна служба США зареєструвала на території КНДР землетрус магнітудою в 5,1 бали.

Розвідка США повідомила, що попередній аналіз ситуації щодо заявленого КНДР "успішного випробування" водневої бомби не підтвердив цей факт.

Воднева бомба - тип зброї масового ураження, руйнівна сила якої базується на використанні енергії з термоядерної реакції. Маючи ті ж фактори, що і ядерна зброя, термоядерна зброя має більшу потужність вибуху

Нагадаємо, що режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.

КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.

Раніше, американський президент Дональд Трамп допускав силовий варіант урегулювання конфлікту.