Північна Корея може завершити розробку водневої бомби за 6-18 місяців
Про це повідомляє Fox News з посиланням на джерело в Пентагоні.
Телеканал зазначає, що воднева бомба може бути в кілька разів потужнішою, ніж атомні бомби, скинуті США на Хіросіму і Нагасакі в Японії в кінці Другої світової війни.
Якщо протиракетна оборона США не зможе перехопити водневу бомбу КНДР, то в результаті її удару по Вашингтону можуть загинути 500 тисяч осіб, ще 900 тисяч будуть поранені. Якщо бомбу скинуть на Нью-Йорк, то число загиблих може досягти більше 1,7 млн осіб, підрахували в Fox News.
Нагадаємо, в грудні 2015 року північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив про наявність у КНДР водневої бомби. Слідом за цією інформацією в Міністерстві оборони Південної Кореї заявили про те, що володіють інформацією про підготовку влади КНДР до випробування водневої зброї.
У ніч на 6 січня 2016 року Північна Корея заявила про успішне проведення випробування водневої бомби. У цей же час геологічна служба США зареєструвала на території КНДР землетрус магнітудою в 5,1 бали.
Розвідка США повідомила, що попередній аналіз ситуації щодо заявленого КНДР "успішного випробування" водневої бомби не підтвердив цей факт.
Воднева бомба - тип зброї масового ураження, руйнівна сила якої базується на використанні енергії з термоядерної реакції. Маючи ті ж фактори, що і ядерна зброя, термоядерна зброя має більшу потужність вибуху
Нагадаємо, що режим Кім Чен Ина регулярно погрожує США початком ядерної війни. Пхеньян порушує резолюції Радбезу ООН запусками балістичних ракет різного класу.
КНДР через це критикують як сусідні країни Японія і Південна Корея, так і інші члени міжнародного співтовариства, особливо США.
Раніше, американський президент Дональд Трамп допускав силовий варіант урегулювання конфлікту.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків