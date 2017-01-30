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Податкові борги українських ФОП склали 3,5 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА

Заборгованість мають понад 600 тис приватних підприємців
Заборгованість ФОП склала 3,5 мільярда гривень, зокрема борг до держбюджету - понад 1,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - понад 2 млрд грн.
Податкові борги українських ФОП склали 3,5 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА Фото: Сегодня

Найбільше боржників у Київській області. Також лідерами за несплату податків є АР Крим, Донецька, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області. Найменше боржників у Волинській, Чернігівській та Тернопільській областях.

При цьому, найбільш проблемні галузі - роздрібна торгівля, складське господарство та оптова торгівля. Найменше боржників серед ІТ-підприємців - близько 6% від зареєстрованих у цій галузі, повідомляє сервіс моніторингу відкритих даних OpenDataBot.


Інфографіка: OpenDataBot.com

Нагадаємо, що з 1 січня фізичні особи - підприємці другої і третьої груп сплачують єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривень щомісяця, навіть у разі неотримання прибутку. Відповідні зміни в чинне законодавство були підписані Президентом України Петром Порошенко в кінці 2016 року. В Україні зареєстровано близько 800 тис неактивних фізичних осіб-підприємців (ФОП). 

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На думку віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, закриття "сплячих" ФОП не вплине ні на безробіття, ні на економічні показники України.

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30 01 2017 16:22
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