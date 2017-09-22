Податковий борг підприємств перед бюджетом виріс на 18%

Загальна сума податкового боргу зведеного бюджету станом на 1 вересня становила 81,6 млрд грн, при цьому 12,5 млрд грн становить борг підприємств, який сформувався протягом 8 місяців 2017 року.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби (ДФС).

У порівнянні з 1 січнем 2017 року заборгованість підприємств перед бюджетом зросла на 18,1%, сказано в повідомленні.

Протягом січня-серпня поточного року за результатами вжитих заходів забезпечено 10 млрд грн надходжень до зведеного бюджету в рахунок погашення податкового боргу, який сформувався на початок року. Із зазначеної суми 7,7 млрд грн направлено до державного бюджету.

У ДФС відзначили, що завдяки цьому сума податкового боргу зведеного бюджету, без урахування новоствореного, скорочена до рівня 59,1 млрд грн, державного бюджету - до 51 млрд грн.

Загальна сума податкового боргу державного бюджету станом на 1 вересня становила 69,3 млрд грн, з яких 10,6 млрд грн сформовано в поточному році.

За даними ДФС, найбільша сума податкового боргу - борг підприємств, який не забезпечений активами для погашення. Такі підприємства заборгували 25,6 млрд грн або 31,5% від загальної суми боргу.

Також 15,7 млрд грн боргу мають підприємства системи Укрнафти, податковий борг підприємств, що знаходяться в процедурах банкрутства або стосовно яких прийнято рішення суду про призупинення стягнення, - 10,3 млрд грн. Таку ж суму - 10,3 млрд грн - заборгували підприємства окупованого Криму, Севастополя, Донецької та Луганської областей.

Банківські установи, які знаходяться в процедурі ліквідації мають заборгованість 7,5 млрд грн.

Найменші суми боргу у підприємств реального сектора економіки - 6,9 млрд грн і фізичних осіб, стягнення заборгованості з яких здійснюється органами ДВС, - 5,1 млрд грн.

Нагадаємо, що загальна сума податкового боргу державного бюджету станом на 1 вересня становила 69,3 млрд гривень, з яких 10,6 млрд гривень сформовано у поточному році, а компанії "Укрнафти" заборгували бюджету понад 15 млрд грн.