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Кабмін призначив директором Поліграфкомбінат "Україна" колишнього топ-менеджер ЄДАПС, - ЗМІ

Призначення не узгоджувалося ні в одному підрозділі Кабінету Міністрів
Кабінет Міністрів призначив на посаду директора державного підприємства Поліграфкомбінат "Україна" Ігоря Когута.
Кабмін призначив директором Поліграфкомбінат "Україна" колишнього топ-менеджер ЄДАПС, - ЗМІ Фото: news.liga.net

Когут раніше був директором ТОВ "Укрспецполіграфія" (консорціум ЄДАПС), а також керівником компанії "ЄДАПС-принт", інформує ZN.UA.

Повідомляють, що питання про призначення було проголосовано з голосу за пропозицією першого віце-прем'єра Степана Кубіва.

Джерело видання стверджує, це призначення не узгоджувалося ні в одному підрозділі Кабінету Міністрів. За його словами, Когут не пройшов би спецперевірку.

Відповідно до даних ZN.UA на велике порушення законодавства прем'єр-міністр Володимир Гройсман пішов на прохання екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

"Після того, як нам вдалося перемогти одіозний концерн ЄДАПС, який вимивав з кишень громадян щороку мільярди гривень, і всі замовлення на друкування цінних паперів поступово перейшли на державне підприємство Поліграфкомбінат "Україна", декому захотілося віддати одне з найуспішніших ДП країни на відкуп корупціонерам. Не вдалося знищити поліграфкомбінат, так з'явилася ідея його очолити", - зазначило джерело.

Нагадаємо, що в 2015 році США було порушено кримінальну справу проти власників консорціуму ЄДАПС Олександра Васильєва та Юрія Сидоренка.

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19 01 2017 10:36
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