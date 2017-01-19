Кабмін призначив директором Поліграфкомбінат "Україна" колишнього топ-менеджер ЄДАПС, - ЗМІ
Когут раніше був директором ТОВ "Укрспецполіграфія" (консорціум ЄДАПС), а також керівником компанії "ЄДАПС-принт", інформує ZN.UA.
Повідомляють, що питання про призначення було проголосовано з голосу за пропозицією першого віце-прем'єра Степана Кубіва.
Джерело видання стверджує, це призначення не узгоджувалося ні в одному підрозділі Кабінету Міністрів. За його словами, Когут не пройшов би спецперевірку.
Відповідно до даних ZN.UA на велике порушення законодавства прем'єр-міністр Володимир Гройсман пішов на прохання екс-прем'єра Арсенія Яценюка.
"Після того, як нам вдалося перемогти одіозний концерн ЄДАПС, який вимивав з кишень громадян щороку мільярди гривень, і всі замовлення на друкування цінних паперів поступово перейшли на державне підприємство Поліграфкомбінат "Україна", декому захотілося віддати одне з найуспішніших ДП країни на відкуп корупціонерам. Не вдалося знищити поліграфкомбінат, так з'явилася ідея його очолити", - зазначило джерело.
Нагадаємо, що в 2015 році США було порушено кримінальну справу проти власників консорціуму ЄДАПС Олександра Васильєва та Юрія Сидоренка.
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