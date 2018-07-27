Поліція Італії виселила ромів з табору у Римі попри рішення ЄСПЛ
Операція почалася на світанку у місці під назвою River Village, де проживало близько 300 осіб. Римська міська рада заявила, що табір становив ризик для здоров'я населення, повідомляє ВВС.
Поліція спростувала заяви деяких ромів, що проти мешканців табору застосовували силу. Незрозуміло, чи будуть сім'ї розміщуватися в альтернативних місцях проживання.
Італійські роми в основному живуть у бідності, їх щонайменше 130 тисяч, багато хто живе в саморобних таборах на околицях міста.
Раніше ЄСПЛ закликав Італію призупинити свій план з виселення людей із River Village, ухваливши рішення за поданням трьох жителів.
Нагадаємо, що французька поліція "ліквідувала" табір мігрантів у місті Нант, в якому жили близько 450 вихідців із Судану та Еритреї.
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