Поліція Лондона припускає, що число загиблих у палаючій багатоповерхівці може бути меншим
Правоохоронці зазначили, що у перші тижні після пожежі не уточнювали остаточну кількість загиблих, бо не хотіли спекулювати на жертвах, пише "ВВС Україна".
Але є люди, які переконані, що остаточна цифра загиблих буде набагато вищою, аніж офіційна.
Поліція Лондона на брифінгу заявила, що 60 із заявлених 80 людей, які загинули, вдалося ідентифікувати. Повідомляється, що три місяці тому не очікували таких результатів.
Пожежа в багатоквартирному житловому будинку Гренфелл-тауер на заході Лондона сталася у ніч на 14 червня і тривала понад добу. У результаті 24-поверховий будинок майже повністю вигорів.
Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти після пожежі. Влада повідомляє, що поки не вдається встановити місцеперебування цілих сімей.
Гренфелл-тауер побудували у 1978 році, у ньому близько 200 квартир. Мешканці кажуть, що в будинку не працювала пожежна сигналізація.
Королева Великої Британії висловила співчуття родинам загиблих.
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