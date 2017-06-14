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Пожежа в Лондоні: багатоповерхівка горить більше шести годин, є загиблі, - ФОТО

Рятувальники намагаються загасити масштабну пожежу
Рятувальники продовжують гасити пожежу в 27-поверховому житловому будинку на заході Лондона. У результаті пожежі загинули люди.
Пожежа в Лондоні: багатоповерхівка горить більше шести годин, є загиблі, - ФОТО Фото: EPA/UPG

30 осіб було госпіталізовано в лондонські лікарні, - повідомляє ВВС з посиланням на медиків.

Іншої інформації про постраждалих поки немає. Причини масштабної пожежі також не повідомляються.


Фото: EPA/UPG

Рятувальники прибули на місце інциденту через 6 хвилин після того, як отримали повідомлення про пожежу, - заявила пожежний комісар столиці Великої Британії Дені Коттон, повідомляє видання The Guardian.

 
Фото: EPA/UPG

Котон підтвердила, що в результаті пожежі  загинула певна кількість людей, однак зараз вона не може назвати остаточну кількість загиблих.


Фото: EPA/UPG

Зазначимо, що раніше до місцевих лікарень направили 30 людей, які постраждали у вогні.


Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.

 
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14 06 2017 10:20
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