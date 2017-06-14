Пожежа в Лондоні: багатоповерхівка горить більше шести годин, є загиблі, - ФОТО

30 осіб було госпіталізовано в лондонські лікарні, - повідомляє ВВС з посиланням на медиків.

Іншої інформації про постраждалих поки немає. Причини масштабної пожежі також не повідомляються.



Фото: EPA/UPG

Рятувальники прибули на місце інциденту через 6 хвилин після того, як отримали повідомлення про пожежу, - заявила пожежний комісар столиці Великої Британії Дені Коттон, повідомляє видання The Guardian.



Фото: EPA/UPG

Котон підтвердила, що в результаті пожежі загинула певна кількість людей, однак зараз вона не може назвати остаточну кількість загиблих.



Фото: EPA/UPG

Зазначимо, що раніше до місцевих лікарень направили 30 людей, які постраждали у вогні.



Фото: EPA/UPG