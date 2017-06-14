Пожежа в Лондоні: багатоповерхівка горить більше шести годин, є загиблі, - ФОТО
30 осіб було госпіталізовано в лондонські лікарні, - повідомляє ВВС з посиланням на медиків.
Іншої інформації про постраждалих поки немає. Причини масштабної пожежі також не повідомляються.
Фото: EPA/UPG
Рятувальники прибули на місце інциденту через 6 хвилин після того, як отримали повідомлення про пожежу, - заявила пожежний комісар столиці Великої Британії Дені Коттон, повідомляє видання The Guardian.
Фото: EPA/UPG
Котон підтвердила, що в результаті пожежі загинула певна кількість людей, однак зараз вона не може назвати остаточну кількість загиблих.
Фото: EPA/UPG
Зазначимо, що раніше до місцевих лікарень направили 30 людей, які постраждали у вогні.
Фото: EPA/UPG
Нагадаємо, дві сотні пожежників намагаються загасити загоряння, що сталося сьогодні в одному з 27-поверхових житлових будинків у західній частині Лондона.
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