Поліція порушила справу про зникнення 95 старовинних книг у Львові

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти та восьми років відповідно

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення 95 старовинних книг з Львівської галереї мистецтв.

Згідно з повідомленням, кримінальне провадження відкрито за статтею "привласнення, розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем".

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти та восьми років відповідно.

Проводиться досудове розслідування.

Раніше гендиректор Львівської галереї мистецтв Тарас Возняк повідомив, що в результаті інвентаризації в музеї мистецтва давньої української книги не дорахувалися 95 книг і двох рукописів XVI-XVIII ст. За його словами, вартість вкрадених старовинних книг на "чорному ринку" може становити десятки мільйонів доларів.

Колишній директор Львівської національної галереї мистецтв Лариса Возницька заявила, що ще влітку 2016 року вся колекція старовинних книг була на місці.